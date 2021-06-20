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عاجل.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 79.13%

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم اعتماد نتيجه الشهادة الإعدادية من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى.

وقال" منير" فى تصريح خاص، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للتعليم العام بنسبة 79 و13%، الاعدادى المهنى 85 ونصف، لافتًا أن مدارس للمكفوفين والصم بنسبة 100%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه خلال الساعات القليلة سيتم إعلانها فى جميع المدارس والموقع الرسمي للمديرية.

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