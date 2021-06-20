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استشاري يحذر من إجراء عملية ختان الذكور لدى غير المختصين

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة بطب الأزهر، إن هناك ضرورة لإجراء تدخل جراحي لعلاج "الفتق الإربي" فور اكتشافه، مشيرًا إلى أن هذا الفتق يكون عبارة عن ورم في الأعضاء التناسلية، وقد يصل هذا الفتق إلى الخصية عند تركه دون علاج.

وتابع "الشامي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الحديث على أن "الفتق الإربي" قد يذهب بدون علاج أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن هذا الفتق عبارة عن وجود "خصية داخل البطن".

وأشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة تحدث بسبب القيام بعملية ختان الذكور بشكل خاطئ، وهذا بسبب مشاركة غير المختصين في هذا الإجراء، معقبًا: "حلاق الصحة بيطاهر، وطبيب الأطفال بيطاهر، والممرضة ممكن تطاهر.. الكل بيجامل".

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