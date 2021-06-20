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رئيسة الاتحاد السعودي للتنس تتوج الوحدة بطلاً ذهبياً لتنس للناشئين

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
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 توجت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس أريج المطبقاني , نادي الوحدة بالمركز الأول لدوري الناشئين للتنس، والهلال بالمركز الثاني، والقارة بالمركز الثالث، في ختام المنافسات التي أقيمت على ملاعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وفي اللقاءين الفرديين بين الفريقين تغلب نواف السويدان (الهلال) على خالد الحسينان (الوحدة)، في حين خسر سطام معافا (الهلال) من اللاعب مجتبى رمضان (الوحدة)، لتصبح النتيجة التعادل -مباراة لكل فريق- ولجأ الفريقان لمباراة زوجي لكسر التعادل، المباراة التي قدم فيها الهلال والوحدة مستوى فنيا مميزا ارتقى لمنافسات عالية المستوى، حيث تقدم الهلال بالمجموعة الأولى ب ٦ أشواط للثنائي الهلالي نواف القاضي ونواف السويدان، مقابل ٤ لثنائي الوحدة غنام الغنام ومجتبى رمضان، وبعدها تمكن تنائي الوحدة بقلب نتيجة المباراة بالفوز بالمجموعة الثانية ٧ للوحدة مقابل ٥ للهلال كانت فيها المنافسة عالية، ليختم الوحدة المباراة بالفوز بالمجموعة الفاصلة ٦ أشواط للوحدة مقابل ٤ أشواط للهلال.

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