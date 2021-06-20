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على غزلان يخالف تعليمات البنك المركزي ويروج للعملات الرقمية

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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استغل الأنفلونسر علي غزلان شهرته الواسعة التى يتمتع بها بين عدد من الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي، وقام بالترويج لتداول وبيع أحد العملات الرقمية التي تم إصدارها حديثا، بما يخالف لأحكام قانون البنك المركزي المصري الجديد.

وظهر"غزلان" من خلال استوري عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام والذي يصل عدد متابعيه إلى 2.1 مليون متابع معظمهم من الشباب المصري، وبدأ في التحدث عن العملات الرقمية مدعيًا أنها أحد وسائل الدفع الإلكتروني عالميا وأن الاستثمار بها يحقق الثراء السريع ، متجاهلا مخاطرها الاستثمارية لتعرضها لتقلبات ومضاربات حادة في أسعارها، ورفض البنوك المركزية العالمية الإعتراف بها حتى الأن من ضمنهم البنك المركزي المصري.

وقال غزلان، " اليوم مفاجئة لكل متابعيني.. تطبيق جديد لتداول عملة رقمية جديدة ويمكن التسجيل فيه وشراءها بسعرها الحالي الذي لا يتجاوز 5 سنتا ومع الأيام سوف يزداد ثمنها وتقوم ببيعها لتحقيق ربح من فارق سعر البيع والشراء".

ووعد "غزلان" متابعينه، بالحصول على خصومات بنسبة 5% على سعر العملة عند التسجيل في التطبيق، وأنه سوف ينظم مسابقة خلال الأيام القادمة لإختيار عدد من الأشخاص للفوز بـ 100 عملة.

ولم يذكر "غزلان" بالتفاصيل من الجهة التى تقف وراء إصدار العملة الجديدة، وكيف يحفظ المواطنين حقوقهم عند الاستثمار بها، أو استرداد أموالهم عند طلبها.

وتابع " غزلان": " أنا ليس لدي علم كافى بآليات التداول في العملة الجديدة"، وقام بوضع رابط لصفحة أحد الاشخاص يدعي " MOMOSTMO"، وطالب متابعينه للتواصل معه عبر تطبيق التليجرام لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وينص أحكام قانون البنك المركزي المصري الجديد الذي صدر صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية سبتمبر 2020، في المادة 206 حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها إدارة البنك المركزي.

وكشفت الصفحة الشخصية " MOMOSTMO" أنه أيضا يقوم بالترويج لنفس العملة التى روج لها على غزلان، كما اعلن عن مسابقة لـ 100 شخص سيفوزون بـ 100 عملة عند التسجيل المجاني على المنصة.

وحذف " غزلان" كافة الاستوري المتعلقة بالترويج لتطبيق العملة الرقمية الجديدة بعد ساعات من نشرها دون توضيح أسباب لذلك؛ وتمتلك "الفجر" كافة الصور والفيديوهات التى قام بنشرها يدعو فيها متابعون للتسجيل في هذا التطبيق.

وشهدت الفترة الماضية تشديد الرقابة العالمية للحد من تداول العملات الرقمية، وقامت الصين وتركيا بإلغاء منصات التداول تلك العملات والقبض على الأشخاص الذين يقومن بالترويج لها، كما رفض البنك الدولي السماح لدولة السلفادور بتقنين عملة البيتكوين.
على غزلان يخالف تعليمات البنك المركزي ويروج للعملات الرقمية
على غزلان يخالف تعليمات البنك المركزي ويروج للعملات الرقمية
على غزلان يخالف تعليمات البنك المركزي ويروج للعملات الرقمية
على غزلان يخالف تعليمات البنك المركزي ويروج للعملات الرقمية
على غزلان يخالف تعليمات البنك المركزي ويروج للعملات الرقمية
على غزلان يخالف تعليمات البنك المركزي ويروج للعملات الرقمية

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على غزلان والعملات الرقمية على غزلان البيتكوين

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