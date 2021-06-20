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ارتفاع أسعار "الإيبور" في الإمارات بنسب تتجاوز 30 %

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
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قفزت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك الإماراتية "الإيبور" على مختلف الآجال تقريبا بنسب تجاوزت 30% وذلك فيم اعقاب قرار مصرف الامارات المركزي يوم الخميس الماضي برفع "سعر الأساس"على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس.

و جاء قرار المصرف المركزي بهذا الخصوص بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بـ 5 نقاط أساس نهاية الأسبوع الماضي.

وتفصيلا أظهرت الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك لأجل سنة الى مستوى .0.748 نقطة أساس بتاريخ 17 يونيو الجاري مقارنة مع 0.565 نقطة أساس بتاريخ 16 من الشهر ذاته .

أما على مستوى سعر الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر فقد ارتفعت الى 0.643 نقطة أساس مقارنة مع 0.489 نقطة أساس خلال فترتي المقارنة السابقة في حين ارتفعت على الاجل لمدة أسبوع من 0.10 نقطة أساس الى 0.118 نقطة أساس وعلى الاجل لليلة واحدة من 0.11 نقطة أساس إلى 0.117 نقطة أساس .

يشار الى أن ارتباط الدرهم بالدولار يستوجب محاكاة المصرف المركزي الإماراتي لقرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في كل ما يخص أسعار الفائدة.

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