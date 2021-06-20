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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غدا الإثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الاثنين، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا
الاثنين، حيث تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية الي شمالية شرقية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين:  القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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