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هل هناك زيادة في أسعار زيت الطعام الفترة المقبلة؟.. "موازنة النواب" توضح

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس ياسر عمر، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع تعديلات على القيمة المضافة، والمجلس أجرى العديد من الاجتماعات مع الشركات المتخصصة في ذلك الأمر، مُشيرًا إلى أن الزيوت بجميع أنواعها عليها ضريبة نصف بالمئة، ولن يأتي عليها أية زيادات أخرى، في التعديلات المقبلة مؤكدا أنّ المعلومات المثارة حاليًا والتي تزعم وجود زيادات في ضرائب الزيوت، هي مغلوطة تمامًا.

وتابع "عمر" خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذُاع على قناة صدى البلد، أنه هناك بعض الأنواع الأخرى من الزيوت كانت الضرائب تقدمت بمقترحًا أن يكون عليها زيادة، ولم يتم الموافقة على ذلك المقترح، أما فيما يخص زيوت الطعام لم يُتخذ أي إجراء بزيادة قيمة الضريبة عليها.

وأردف، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حريصة كل الحرص على عدم تأثر المواطن البسيط بأي قوانين يمكن أن تتقدم بها الحكومة لمناقشتها في مجلس الشعب، مضيفًا أنه لا زيادة حتى الآن في أي نوع من أنواع الزيوت، ولا توجد أي أفكار مطروحة فيما يخص ذلك.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب زيت الطعام القيمة المضافة اقتصادية النواب اسعار الزيت

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