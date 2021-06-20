الصادرات زادت 19%.. نجاحات مستمرة للاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

يواصل الاقتصاد المصري نجاحاته التي حققها، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من انتشار جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، وهو ما أدى إلى تأثر الاقتصاد العالمي، بفعل التداعيات السلبية للجائحة، وإجراءات الغلق الجزئي التي افرضتها حكومات الكثير من الدول، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



فمنذ بداية الجائحة، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لمساندة القطاعات المتضررة من جراء تفشي الجائحة، وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في التخفيف من تداعيات كورونا، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، إلى جانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي كان لها عظيم الأثر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الأزمات، والصمود في مواجهتها.



وخلال الفترة الأخيرة، تواصلت النجاحات المصرية على الصعيد الاقتصادي، من خلال تحقيق معدلات التنمية المستهدفة، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، بفضل الإجراءات الحكومية، وبفضل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم للحكومة في تحركاتها التنموية، وفي سعيها نحو تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في البلاد.



وعلى الرغم من استمرار تداعيات كورونا، بالشكل الذي أرهق الكثير من دول العالم، حتى المتقدمة، استطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نجاحات كثيرة، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:



- حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021.



- بلغت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي 12 مليارا، و323 مليون دولار، مقابل نحو 10 مليارات، و375 مليون دولار خلال خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2020، وبفارق مليار و948 مليون دولار.



- ساهمت جهود الحكومة في مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة كورونا في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.



- شهدت الصادرات المصرية ارتفاعا كبيرا، خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 50%.



- بلغت صادرات مصر، خلال شهر مايو الماضي، مليارين، و288 مليون دولار، مقابل مليار، و522 مليون دولار، خلال شهر مايو من عام 2020، وبفارق 765 مليون دولار.



- شهدت الواردات المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 الحالي ارتفاعا طفيفا بنسبة 10%، حيث بلغت 29 مليارا، و161 مليون دولار، مقابل 26 مليارا، و422 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق مليارين و739 مليون دولار.



- التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية، خلال تلك الفترة، تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات، و885 مليون دولار، وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليارات، و719 مليون دولار، وقارة إفريقيا بدون الدول العربية، بقيمة 661 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار، والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.



- شهدت صادرات 12 قطاعا تصديريا زيادة ملموسة خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 الحالي.



- أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 55%.



- جاء قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية في المرتبة الثانية، بقيمة 35 مليون دولار، مقارنة بـ23 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 54%.



- في المرتبة الثالثة، جاء قطاع السلع الهندسية والإلكترونية، بقيمة مليار، و180 مليون دولار، مقارنة بـ775 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 52%.



- في المرتبة الرابعة، جاء قطاع الأثاث بقيمة 104 ملايين دولار، مقابل 81 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 29%.



- في المرتبة الخامسة، حل قطاع الملابس الجاهزة، بقيمة 719 مليون دولار، مقارنة بـ491 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 46%.



- جاء قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة في المرتبة السادسة، بقيمة مليارين، و401 مليون دولار، مقارنة بمليار، و825 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 32%.



- وحل قطاع المنتجات اليدوية، في المرتبة السابعة، بقيمة 115 مليون دولار، مقارنة بـ70 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 65%.



- جاء قطاع المفروشات، في المرتبة الثامنة، بقيمة 244 مليون دولار، مقارنة بـ171 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 43%.



- في المرتبة التاسعة، جاء قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، بقيمة 326 مليون دولار، مقارنة بـ250 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 31%.



- في المرتبة العاشرة، جاء قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة مليار، و672 مليون دولار، مقابل مليار، و456 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 15%.



واحتل قطاع الغزل والمنسوجات المرتبة الحادية عشر، بقيمة 345 مليون دولار، مقابل 289 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 19%.



وفي المرتبة الثانية عشر، جاء قطاع الحاصلات الزراعية، بقيمة مليار، و387 مليون دولار، مقابل مليار، و366 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 2%.



- هناك 10 دول استحوذت أسواقها على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية، خلال الـ5 أشهر الاولى من عام 2021 الحالي، شملت: الولايات المتحدة الامريكية، بقيمة 852 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية، بقيمة 788 مليون دولار، وتركيا، بقيمة 786 مليون دولار، وإيطاليا، بقيمة 709 ملايين دولار، ومالطة، بقيمة 507 ملايين دولار، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 432 مليون دولار، وبريطانيا، وأيرلندا الشمالية، بقيمة 408 مليون دولار، وليبيا، بقيمة 365 مليون دولار، والسودان، بقيمة 320 مليون دولار، وألمانيا، بقيمة 309 ملايين دولار



- هناك 10 دول استحوذت على النسبة الأكبر من الواردات المصرية، من خلال تصدير المنتجات والبضائع إلى السوق المصرية، خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 الحالي، تضمنت: الصين، بقيمة 5 مليارات، و128 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة مليارين، و550 مليون دولار، وألمانيا، بقيمة مليار، و685 مليون دولار، وروسيا، بقيمة مليار، و325 مليون دولار، وتركيا، بقيمة مليار، و377 مليون دولار، وإيطاليا، بقيمة مليار، و117 مليون دولار، والهند، بقيمة مليار، و66 مليون دولار، والسعودية، بقيمة 875 مليون دولار، والبرازيل، بقيمة 800 مليون دولار، وأوكرانيا، بقيمة 772 مليون دولار.