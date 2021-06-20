"الصحة" تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة، إن الموجة الثالثة بدأت تنخفض خلال الفترة الحالية، ونأمل في زيادة هذا الانخفاض، مشيرة إلى أن مصر عدت ذروة الموجة الثالثة، ونأمل في انخفاض نسبة الوفيات.



وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن فيروس كورونا يشهد الكثير من التحورات حول العالم، والتحورات التي رصدت في مصر لم تؤثر على فاعلية اللقاح، خاصة أنها غير شرسة.



ولفتت إلى أن معدل انخفاض الإصابات يسير "معقول" على حد تعبيره، معقبة: "فكرة الوصول إلى صفر إصابة أمر غير وارد، سواء في مصر أو العالم...كورونا هتفضل معانا زي الانفلونزا".

