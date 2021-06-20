Advertisements

"الصحة" تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة، إن الموجة الثالثة بدأت تنخفض خلال الفترة الحالية، ونأمل في زيادة هذا الانخفاض، مشيرة إلى أن مصر عدت ذروة الموجة الثالثة، ونأمل في انخفاض نسبة الوفيات.

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن فيروس كورونا يشهد الكثير من التحورات حول العالم، والتحورات التي رصدت في مصر لم تؤثر على فاعلية اللقاح، خاصة أنها غير شرسة.

ولفتت إلى أن معدل انخفاض الإصابات يسير "معقول" على حد تعبيره، معقبة: "فكرة الوصول إلى صفر إصابة أمر غير وارد، سواء في مصر أو العالم...كورونا هتفضل معانا زي الانفلونزا". 

أخبار تهمك

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 10 ساعات

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 8 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يومين

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان ناري.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

07:00 م

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

07:27 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

06:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة