تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقي نجم الفريق الأول، عرضًا شفويًا من جانب نادي اتحاد جدة السعودي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن أحد وكلاء اللاعبين تواصل مع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، من أجل نقله إلى الاتحاد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر: "في حال وصول عرض رسمي إلى النادي الأهلي، سيتم رفضه، خاصةً أن بيتسو موسيماني المدير الفني، يرفض التفريط في أي من نجومه".

وتابع: "فكرة رحيل فتحي عن القلعة الحمراء، غير مطروحة مهما كانت الاغراءات المادية، باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية داخل التتش".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بهدف دون رد.