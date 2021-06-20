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تونس تعلن الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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فرضت الحكومة التونسية حجرا صحيا شاملا لمدة أسبوع في 4 ولايات بعدما تجاوزت نسبة العدوى بفيروس كورونا فيها 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

 

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الحكومة أصدرت بعد ظهر اليوم قائمة بالولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل وهي "القيروان وسليانة وزغوان وباجة".

 

وشددت الحكومة على "الحرص الشديد والسهر على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي الشامل" ومنها "زجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل، والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"

 

وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قرر أمس السبت فرض حجر صحي شامل وغلق الولايات التي تفوق فيها نسبة حدوث العدوى 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

 

ويأتي ذلك إثر تفاقم الوضع الوبائي بالقيروان التي قررت الحكومة إبقاء خلية الأزمة في حالة انعقاد فيها بهدف متابعة تطورات الوضع الوبائي فيها، كما طلبت تسخير الامكانيات الصحيّة والطبيّة واللوجستية من أجل الحد من ذلك الوضع في الولاية التي بلغت فيها نسبة الإيواء في المستشفيات طاقتها القصوى، بعد أن وصلت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 60%.

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حجر صحي شامل حجر صحي تونس

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