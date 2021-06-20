بنى سويف: تلقينا شكوى جديدة تخص أحد اللاعبين السابقين

تلقى مجلس إدارة نادى بنى سويف أحد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى خطابا رسميا من إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم وذلك للرد على الشكوى المقدمة من عاطف محمود لاعب الفريق السابق .



وتقدم اللعب بشكواه لاتحاد الكرة المصرى متضرر من الاستغناء عنه قبل بداية الموسم الحالى دون حصوله على مقدم تعاقده مما تسبب فى وقع ضرر عليه مطالبا الحصول على مستحقاته المالية .



فيما قال محمد الحسينى منسق اعلامى بنى سويف : تلقينا خطاب الجبلاية بشكوى لاعب الفريق السابق والذى انتقل لصفوف سبورتنج ببداية الموسم الحالى .



وتابع بقوله : اللاعب قد انضم لصفوف بنى سويف بموسم 2019/2020 تحت قيادة حسن موسي حينها وببداية الموسم الحالى كان يتولى المسوؤلية ايمن المزين كمديرا فنيا لبنى سويف فيما تولى الجهاز الحالى بقيادة محمد يوسف المسوؤلية بالاسبوع السابع من عمر المسابقة .



وأختتم بقوله : الجهاز الفنى والإدارى للفريق سيتابعان مع مجلس إدارة النادى شكوى اللاعب والرد الرسمى خلال الأيام المقبلة .