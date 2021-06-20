"ظهرت دلوقت".. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية .. بدأت محافظات الجمهورية اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، وهو ما لأعنت عنه الدقهلية منذ قليل، حيث أتاحت النتيجة عبر موقع المديرية.





نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية





واعتمد محاظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية "إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية" للعام الدراسي 2020/2021، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها.





اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

وحضر المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت89.1% حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للإمتحان هذا العام عدد 109 آلاف 275 طالبا وطالبة هذا العام نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 89.1%%.





لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية





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