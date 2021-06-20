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مهلة 6 أشهر وعلاج مجاني.. تفاصيل تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات وخطوات التطبيق.

وتابع "عثمان" خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذُاع على قناة صدى البلد، إن إقرار هذا القانون ليس الهدف منه تخفيض العمالة في الجهاز الإداري للدولة وفصل العامل الذي يثبت تعاطيه المخدرات بعد 6 أشهر من الآن ومن تقدم طواعية للعلاج يتم علاجه وعودته للعمل أما من يثبت تعاطيه للمخدرات بعد 6 أشهر يتم مجازاته.

وأضاف أن الصندوق يحافظ على سرية بيانات الموظفين المتقدمين للعلاج من الإدمان والفرصة متاحة لمدة 6 أشهر من الآن للتقدم والحصول على العلاج دون مساءلة أو جزاء أو فصل من العمل.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن العلاج مجانا للموظف الذى يتقدم طواعية للصندوق وفى سرية تامة أما حال الإصرار على تناول المخدرات بعد 6 أشهر يتم الفصل عن العمل بلا عودة.

وأشار إلى أن الهدف من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حماية المواطن والمصلحة العامة مؤكدا أن المقصود بالمخدرات كل ما هو مدرج في الجدول.

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قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات بوابة الفجر الفجر الحكومة

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