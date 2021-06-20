رئيس "سياحة النواب" توضح الهدف من تطوير البنية التكنولوجية لوزارة الآثار بالمنظومة الرقمية

أشادت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمشروع التحول الرقمى واستخدامه في تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، مؤكدة أنها خطوة ممتازة للترويج للسياحة وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي.



وأوضحت"على" أنه من خلال المشروع الرقمى سوف يتم تسجيل الآثار وعرضها واتاحتها في جولات سياحية افتراضية بالمتاحف والمعالم الاثرية بمصر باستخدام تقنيات الواقع المعزز بهدف تعريف المواطنين في العالم بأكمله بالآثار المصرية بما يمثل عنصر جذب لهم للقدوم إلى مصر؛ بالإضافة إلى تقديم خدمات سياحية رقمية جديدة لتكون تجربة السائح تجربة استثنائية في مصر، وفي نفس الوقت تقديم خدمة هامة؛ حيث أنها تعمل على توثيق وتسجيل القطع الاثرية في مصر.



وأشارت"رئيس السياحة والطيران" بالبرلمان إلى أن هذا التطور جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.