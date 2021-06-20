متحدث "التعليم العالي" عن اعتماد نظام الساعات المعتمد: قرار تاريخي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن تعديل اللائحة يمنح الطالب الفرصة في التخرج حال استيفاء نظام الساعات المعتمد.





وتابع "عبد الغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم "، مساء الأحد، أن الطالب قد يتخرج في 3 سنوات بدلًا من أربع سنوات في مجال العلوم الإنسانية طبقًا لنظام الساعات المعتمد، كما أن طالب الهندسة قد يتخرج في 4 سنوات فقط، بدلا من 5 سنوات.



