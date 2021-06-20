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متحدث "التعليم العالي" عن اعتماد نظام الساعات المعتمد: قرار تاريخي

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن تعديل اللائحة يمنح الطالب الفرصة في التخرج حال استيفاء نظام الساعات المعتمد.

وتابع "عبد الغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم "، مساء الأحد، أن الطالب قد يتخرج في 3 سنوات بدلًا من أربع سنوات في مجال العلوم الإنسانية طبقًا لنظام الساعات المعتمد، كما أن طالب الهندسة قد يتخرج في 4 سنوات فقط، بدلا من 5 سنوات.

وأشار إلى أن هناك جامعات مصري تعمل بنظام الساعات المعتمدة، والبعض لا يعمل بهذا النظام، وهذا النظام يعطي فرصة للطالب المجتهد للتخرج في 3 سنوات بدلا من أربعة، لافتَا إلى أن قرار اعتماد نظام الساعات المعتمد قرارا تاريخي، خاصة أنه يمنح الفرصة للطلبة للانطلاق.

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