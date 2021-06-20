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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:39 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية .. أتاحت وزارة التربية والتعليم مديرية القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بعدما ترقبوها لفترات طويلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ القليوبية بعد انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة لجميع المواد، وانتهوا من عملية رصد الدرجات بمقر كنترول الإعدادية ببنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ومن جانبه، أكد مير عملية التعليم بالقليوبية أن عملية التصحيح تمت مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين جميع المصححين والعاملين بالكنترول.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأشار إلى أنه سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية رصد الدرجات، موضحا أنه أعطى تعليماته للجميع بتحرى الدقة فى التصحيح وفى عمليات الرصد حتى يحصل كل طالب على حقه الكامل بالدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وعمليات التصحيح

كما تابع كافة أعمال الكنترول بنفسه، مؤكدا أن الامتحانات تمت بشكل جيد دون أية مشكلات، وتمنى التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب، حيث يتم نشره نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع المديرية المخصص لإعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية الآن

وترصد بوابة الفجر لأبنائها الكرام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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