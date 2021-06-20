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"مكافحة الإدمان": قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه حماية الأبرياء

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة الإدمان، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات أعطى مهلة 6 شهور قبل تنفيذه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتابع "رمضان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الموظف المدمن خلال المهلة المسموحة له وفقًا للقانون الجديد، يحق له العلاج من الادمان مجانًا من خلال صندوق مكافحة الإدمان، وبدون أي مسائلة إدارية أو جنائية.

وأشار إلى أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه حماية الأبرياء من المواطنين، خاصة ان الكثير من الحوادث تحدث بسبب تعاطي المخدرات.

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