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السيسي لـ وزيرة الخارجية الليبية: "ستجدون من مصر كل الدعم والخير"

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قائلا: "اوجه لكي كل التحية والتقدير والاحترام لشخصك أولا على مواقفك الوطنية تجاه بلدك".

وأكد "السيسي"، خلال لقاء بوزيرة الخارجية الليبية اليوم بقصر الاتحادية، أن مصر تقدم كل الدعم إلى ليبيا في مسارها السياسي، مشيرا إلى أن مصر تعتبر أن الأمن المصري والليبي أمن قومي واحد، وهناك حرص مصري على استكمال المسار السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الليبي بعيدا عن المرتزقة.

وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الليبية ثابت، موجها رسالة إلى وزيرة الخارجية الليبية، قائلا: "كل الدعم لكم.. استمري في مواقفك الوطنية لا تخشي في الله لومة لائم أبدا، إحنا معاكم، وستجدوا من مصر كل الدعم وكل الخير حتى تجرون الانتخابات وبدون تدخل من أحد"..

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