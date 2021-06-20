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أمير القصيم يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن وجود المباني الحكومية الحديثة يسهم في تحسين بيئة العمل وإعطاء الموظف المكان المناسب للإنتاجية بعمله في ظل وجود الكفاءات البشرية التي تقوم بأداء العمل، مشيداً بالجهود التي يبذلها معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري وحرصه على دعم جهود القطاعات الحكومية، والتواصل المباشر معها للإجابة على أي تساؤلات.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , حيث تجول في أقسامه، مستمعًا لشرح عن مكونات المبنى الذي يضم عددًا من المكاتب المجهزه بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.

وتسلم سمو أمير منطقة القصيم في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.
من جهته ثمّن رئيس الديوان العام للمحاسبة لسمو أمير منطقة القصيم افتتاحه المبنى، الذي يأتي ضمن المشاريع التنموية التي يرعاها سموه بالمنطقة، مشيرًا إلى أن جهود سموه جليّة وواضحة لدعم مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة، كاشفًا أن الديوان قد شارف على استكمال مبانيه ومقارّه في مناطق المملكة، بدعم من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتعزيز الإمكانات البشرية ورفع مستوى الأداء .

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