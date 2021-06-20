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أمل مبدى: 1600 لاعب ولاعبة باتحاد الإعاقات الذهنية يستفيدون من بطاقات الرعاية الصحية

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شارك اليوم الأحد، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، في حفل تدشين مشروع " بطاقات الرعاية الصحية لذوي الإعاقة"، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الإجتماعي وبالتعاون مع لجنة الإعاقة بالمنطقة الروتارية 2451 مصر.

 

أقيم الحفل بمقر وزارة التضامن الإجتماعي، وبحضور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، ريم عبد المجيد رئيس لجنة الإعاقة بروتاري مصر، الدكتورة امل جمال سليمان المدير التنفيذي للاتحاد وعدد من اللاعبين واللاعبات وأولياء أمورهم.

 

من جانبها صرحت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بأن المشروع سوف يستفيد منه أكثر من 1600 لاعب ولاعبة مسجلين بالإتحاد، وسيتم إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم، من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الفردية للأطباء من القطاع الخاص بأسعار رمزية، للتخفيف عن ذويهم"

 

وتابعت مبدى: "البطاقة تمنح خصومات تتراوح ما بين 15 ٪؜ وحتى 100٪؜ للعديد من الأدوية والخدمات الطبية المختلفة، وسيتم تسليمها لأولياء الأمور من خلال الهيئات الرياضية التابعة للاتحاد"

 

وأضافت مبدى: "التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وروتاري مصر، يأتي في إطار حرص الاتحاد على رعاية أبنائه من اللاعبين واللاعبات والعمل على تسهيل حصولهم على كافة الخدمات".

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