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تعرف على تشكيل بيراميدز الرسمي ضد الرجاء في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي 

خط الهجوم: إبراهيم عادل 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد فاروق - محمود وادي - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - أحمد أيمن منصور

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