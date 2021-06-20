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"الأوراق المالية" الإماراتية تستعرض مع نظيرتها السويسرية المبادرات التطويرية

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
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بحثت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مع هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا عدداً من القضايا ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة مع الدكتورة مارلين أمستاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا حيث تم خلال اجتماع الذي عقد "عن بعد" استعراض عدد من المبادرات التطويرية للهيئة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً فيما تم تبادل النقاش حول تجربة كل من الهيئتين في تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستثمار المستدام والأصول الافتراضية والمؤسسات ذاتية التنظيم والشوط الذي قطعته الهيئة في هذا الصدد الأمر الذي أتاح تفويض الأسواق المالية والصناعة صلاحيات بعينها.

وقالت الدكتورة مريم السويدي انه تم خلال الاجتماع عرض مبادرات الهيئة لتطوير الأسواق المالية بالدولة والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأوراق المالية ونوهت إلى أن هذا اللقاء يعد امـتداداً للتعاون المـثمر مع الهيئة المناظرة في سويسرا لاسيما فـيما يتعلق بالمواضيع التي يتم تـناولها في إطار المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تعدّ منبراً تشارك فيه كـلا الهيئتيـن مشاركة فاعلة لافتة إلى البيئة الاستثمارية التنافسية بدولة الإمارات والبنية التشريعية المتطورة، ومبادرات الهيئة لتسريع خطوات الانتقال بأسواق دولة الإمارات.

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