Advertisements

أرسنال يزاحم برشلونة على صفقة مدوية

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن اهتمام أرسنال بضم المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا لاعب فريق أينتراخت فرانكفورت.


وذكر موقع (جول) العالمي، أن أرسنال سيتنافس على ضم سيلفا مع نادي برشلونة الإسباني المهتم هو الآخر باللاعب.

 

سيلفا البالغ من العمر 25 عاماً، قدم أداء استثنائي في الموسم المنقضي، حيث سجل 27 هدفاً، واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الألماني.

 

 

وسبق لسيلفا نجم بورتو السابق، اللعب مع أندية إي سي ميلان في إيطاليا، وإشبيلية في إسبانيا.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 6 ساعات

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الساحر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 11 دقيقة

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يومين

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

07:00 م

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

07:27 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

06:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة