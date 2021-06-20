أرسنال يزاحم برشلونة على صفقة مدوية

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن اهتمام أرسنال بضم المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا لاعب فريق أينتراخت فرانكفورت.





وذكر موقع (جول) العالمي، أن أرسنال سيتنافس على ضم سيلفا مع نادي برشلونة الإسباني المهتم هو الآخر باللاعب.

سيلفا البالغ من العمر 25 عاماً، قدم أداء استثنائي في الموسم المنقضي، حيث سجل 27 هدفاً، واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الألماني.

وسبق لسيلفا نجم بورتو السابق، اللعب مع أندية إي سي ميلان في إيطاليا، وإشبيلية في إسبانيا.