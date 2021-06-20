الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

يضغط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، لإنهاء صفقة كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





صفقة كريم العراقي في الزمالك





ويرغب مسؤولو الزمالك في حسم صفقة كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، عقب مشاركته مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو.





وأبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قناعته بمستوى كريم العراقي، لضمه في الموسم الجديد حيث يفضله عن رجب بكار ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا.





ويسعي مسؤولو لجنة الزمالك المؤقتة لحسم المفاوضات مع كريم العراقي والنادي المصري قبل مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو، تحسبا لإمكانية تلقيه عروض احترافية بعد البطولة.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة مصر المقاصة مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.



