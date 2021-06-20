ينتج 3 ملايين جرعة يوميا.. تعرف على مجمع مصانع "فاكسيرا" لإنتاج الأمصال واللقاحات

تواصل الدولة المصرية جهودها لاحتواء جائحة كورونا، التي بدأت في مدسنة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة أكثر من 178 مليون حالة إصابة، وما يزيد على 3 ملايين و861 ألف حالة وفاة.



يأتي ذلك استمرارا للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية، منذ ظهور الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من تفشيه، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، والتي بدأت بإجراءات الغلق الجزئي، والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الطبية والصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، وإلزام الفنادق والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح بنسب الإشغال المحددة، فضلا عن عدم السماح بإقامة سرادقات العزاء سواء في الشوارع أو في دور المناسبات، وذلك لمنع التجمعات والزحام، الذى يعد سببا رئيسا وراء انتشار الفيروس، وانتقال العدوى من شخص لآخر.



وفي السياق ذاته، تحركت مصر بقوة لتوفير عدد من الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وأجازتها للاستخدام، فبدأت أولى حملاتها لتطعيم الأطقم الطبية، ثم المرضى وكبار السن، وفى الأخير دشنت الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد كورونا.



لم تقف مصر عند هذا الحد، وإنما تحركت لإنتاج لقاح كورونا محليا في المصانع المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فجاء الاتفاق مع الجانب الصيني على إتاحة المواد الخام، التي استقبلتها مصر، للبدء في تصنيع لقاح كورونا، في مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا".



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مجمع مصانع "فاكسيرا" لإنتاج الأمصال واللقاحات :



- يقع مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.



- يجري تجهيز عدد من خطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات.



- تبلغ التكلفة الإجمالية للتجهيزات الخاصة بخطوط إنتاج اللقاحات نحو 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.



- من المخطط أن تصبح مصانع شركة "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا.



- ستساهم مصانع شركة "فاكسيرا" في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المنتجة للقاحات في العالم.



- يضم المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة.



- كما يضم المصنع مجمع ثلاجات مركزي، يسع لتخزين 150 مليون جرعة.



- تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.



- تم إنشاء المصنع وفقًا لأعلى مستويات الجودة، وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.



- يتميز المصنع بكونه صديقا للبيئة.



- تعد شركة "فاكسيرا" هي ذراع الدولة القوي لتصنيع اللقاحات، والتي ستضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.



- وجهت وزيرة الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من تشغيل جميع الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية بمجمع مصانع شركة "فاكسيرا"، والانتهاء من تدريب جميع العاملين تمهيدًا لبدء تصنيع اللقاحات.



- أشاد وفد من خبراء منظمة الصحة العالمية بخطوط الإنتاج في مصانع "فاكسيرا"، كما أشادوا بالتصميمات والإنشاءات.



- من المقرر أن يعمل المصنع بالتوازي مع خطوط إنتاج الشركة بمنطقة العجوزة والتي بدأت فعليًا في تصنيع لقاح كورونا بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.