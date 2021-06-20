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التلفزيون الرسمي الإيراني: إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بإغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارىء.

 

وقال غلام علي رخشانيمهر، المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "إغلاق محطة بوشهر بدأ السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام".

 

وأشار إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

 

لم يدل رخشانيمهر بتفاصيل، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.

 

وكان المسؤول النووي محمود جعفري قد ذكر في مارس الماضي أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.

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