مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار بالعياط

لم يمر سوى ساعات معدودة على مصرع سيدتان دهسهما القطار بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، ولقى شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان الدناوية، التابع لمركز العياط أيضا.



تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمزلقان الدناوية بنطاق المركز.



التحريات الأولية أشارت إلى أنه حال عبور شاب مقيم بقرية كفر حميد، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور صدمه القطار ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

