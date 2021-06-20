في حضور السيسي.. وزيرة الخارجية الليبية: نحتاج إلى وجود مصر لخلق توازن في المنطقة

أعربت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، عن تقديرها لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، قائلة: "سعيدة بحسن استقبالك واهتمامك بالشأن الليبي".





ونقلت "المنقوش"، خلال لقاءها بالرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، تحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس الوزراء للمصر ورئيسها، قائلة: "نبلغ لكم فخرهم بدور مصر الريادي في دعم السلام في ليبيا، ودعم إعلان القاهرة والذي كان بمثابة موقف تاريخي لمصر تجاه ليبيا".





وثمنت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الامن المصري والليبي أمن قومي واحد، قائلة: "نحن نعول على هذه النظرة، ونعول على التعاون الأمن المشترك"، مضيفة: "نحتاج لمصر وقيادة مصر لخلق توازن في المنطقة"، مؤكدة أن مصر وليبيا يربطهما علاقات تاريخية طويلة، مطالبة برفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وليبيا.





ووجهت التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه للمرأة، وليبيا، وحكومة الوحدة الوطنية.



