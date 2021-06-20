"البحوث الزراعية" يكشف حقيقة وجود بطيخ يحتوي على هرمونات



قال الدكتور سليمان عمران، رئيس برنامج البطيخ بمعهد البحوث الزراعية، إن البرنامج يهدف للوصل إلى الاكتفاء الذاتي من بذور البطيخ، مشيرًا إلى أن معظم بذور الخضار سواء الطماطم او البطيخ تستورد من الخارج.



وتابع "عمران"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك شائعة انتشرت منذ شهر بأن البطيخ مهرمن، وبناء على هذه الشائعة تم تحليل البطيخ في سوق العبور ومعظم الأسواق في المحافظات، ولم يثبت هذه الأمر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فساد البطيخ قد يكون ناتج من تعرضه للشمس لفترة طويلة، او تخزينه لمدة طويلة



ولفت إلى ان أحجام البطيخ المتواجد في السوق طبيعية، معقبًا: "الناس ما تخفش من الاحجام الكبيرة، مفبيش بطيخ مهرمن".



