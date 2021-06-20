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انتحار طالب جامعي في مصر القديمة

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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اقدم طالب جامعي علي الانتحار بطعن نفسه 3 طعنات متفرقة بالرقبة والصدر داخل مسكنه بمصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من الخدمات الأمنية المعنية بمستشفى قصر العيني، بوصول خ س، 20 سنة، طالب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالصدر وجُرح قطعي بالرقبة، وجرح قطعي باليدين، وتُوفي المصاب في أثناء إسعافه، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة.

وتستجوب رجال المباحث أسرة المتوفي للوقوف علي ملابسات الواقعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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