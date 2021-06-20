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رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قام مساء اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بزيارة مفاجئة إلى المدينة الجامعية "للطلاب والطالبات" بمدينة نصر، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وخلال الزيارة طالب رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن، كما طالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال تجميل الحدائق والمتنزهات داخل حرم المدن الجامعية للبنين والبنات.

وقام خلال الجولة، بزيارة صالة الألعاب الرياضية، والاطمئنان على أبنائه الطلاب من خلال الحديث المباشر مع بعض الطلاب؛ للاطمئنان على سير الامتحانات بمختلف الكليات، وقام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطلاب.

وقام الطلاب بتقديم التهنئة لرئيس الجامعة؛ بمناسبة تجديد الثقة فيه رئيسًا لجامعة الأزهر، مؤكدين أن جهوده المخلصة في النهوض والارتقاء بالجامعة بمختلف كلياتها على مدار أربع سنوات؛ ستظل شاهدة على عطائه الدائم والمستمر.

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