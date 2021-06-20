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أقرتها "الأوقاف".. تعرف على ضوابط أداء صلاة عيد الأضحي

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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لم يتبق سوى شهر حتى يحل علينا عيد الأضحى المبارك، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة أكثر من 178 مليون حالة إصابة، وما يزيد على 3 ملايين و861 ألف حالة وفاة.

ويتساءل الكثير من الناس عما إذا كان سيتم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى، مثلما سُمح بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، حتى أعلنت وزارة الأوقاف الرد الحاسم بشأن إقامة صلاة عيد الأضحى.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مقطع مصور، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك، هذا العام، ولكن بضوابط وشروط، أقرتها الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، يأتي في مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من تفشي جائحة كورونا، وانتقال العدوى من شخص لآخر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعلنتها وزارة الأوقاف.

- يتم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

- يحظر إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات، مع التأكيد على عدم السماح أيضا بإقامتها في الزوايا، ولا في المصليات، ولا في المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة، ولا في الساحات، ولا في الطرقات، ولا في الشوارع.

- التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات.

- اصطحاب المصلى الخاص "سجادة الصلاة" أثناء التوجه لأداء صلاة العيد.

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة.

- تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من دور العبادة المسموح لها بإقامة صلاة العيد.

- تطهير المساجد بالمطهرات وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد.

- منع اصطحاب الأطفال إلى المسجد.

- يُنصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل دون التوجه إلى المساجد.

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