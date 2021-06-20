Advertisements

الهلال الأحمر يُطلق دورة الإسعافات الأولية بالدمام والأحساء

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
 انطلقت اليوم دورة ” الإسعافات الأولية ” التي ينظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، في كلٍ من مدينة الدمام ومقر إدارة الإسعاف بمحافظة الأحساء، وتستمر لمدة يومين بمشاركة 25 مستفيدا ومستفيدة، وذلك ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية.

وقدم المحاضرون في الدورة شرحاً نظرياً تضمن معلومات شاملة عن الحالات الإسعافية المختلفة كالسكتة الدماغية والذبحة الصدرية وفقدان الوعي والربو والإنعاش وحالات الصرع والتعامل مع مرضى داء السكري، وعدد من الحالات الإسعافية والأمراض المختلفة، وآخر عملياً تطبق من خلاله المهارات الإسعافية على الدمى التدريبية عن كيفية إنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث المختلفة، كالغصة والإنعاش القلبي والرئوي قبل وصول سيارة الإسعاف، وتعلم المهارات اللازمة لإسعاف الحالات الطارئة .

أخبار تهمك

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يومين

أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أرسنال يزاحم برشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

07:00 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

08:02 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة