افتتاح مكتب فرعي جديد بزليتن الليبية لمنظمة خريجي الأزهر

افتتح الشيخ أكرم الجراري، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا، مكتبًا جديدًا لفرع المنظمة بمدينة زليتن، بزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر؛ لتحقيق مزيد من تواجد فروع للمنظمة ونشر رسالتها في أرجاء دولة ليبيا الشقيقة، ودعم الشعب الليبي، وتأكيدا على رسالة الأزهر الوسطية، ونشر قيم التسامح ومبادئ العيش المشترك بين أفراد المجتمع الواحد.



وعلى هامش افتتاح الفرع، اجتمع الشيخ أكرم برئيس مكتب المنظمة بمدينة زليتن الشيخ علي أحمد أشميلة، وبعض المشايخ وطلبة العلم، ومدرسي القرآن الكريم وأعضاء المنظمة؛ لوضع خطة عمل شاملة في المرحلة المقبلة فيما يخص الدورات التدريبية وورش العمل التى تركز على نبذ التطرف الفكري ونشر الوسطية والاعتدال.



وقدم الحاضرون شكرهم للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على الدعم المتواصل والربط بين الأزهر الشريف وطلاب العلم في ليبيا، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد بتقديم مجهوداتهم لمؤازرة مؤسسة الأزهر الشريف وروافده في مكافحة الأفكار المغلوطة ونشر صحيح الدين وفتح كافة سبل التعاون بين الأزهر الشريف والمنظمة في تدريب الأئمة والخطباء والوعاظ ومدرسي القرآن الكريم وطلابه.



جدير بالذكر أن لفرع المنظمة بليبيا ١٣ مكتبا فرعيا، بجانب الفرع الرئيس بمنطقة سبها، أبرزهم بمناطق وادي عتبة، وادي الحياة، غات، وادي البوانيس، تراغن، بنى وليد.