الحكومة تكشف قيمة التراخيص المتوقعة لـ"التوكتوك"

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صاحب مركبة "التوكتوك" عندما يجد أن رسوم التسجيل والترخيص بمبلغ مخفض سيكون عنصر تشجيع له على التسجيل، منوها بأنه سيتم تحديد مهلة لترخيص التكاتك وبعد انتهائها سيتم مصادرة التكاتك غير المرخصة.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن وزارة الداخلية هى من ستحدد مهلة ترخيص قد تكون عام أو أقل أو أكثر، وذلك وفقا للطاقة الاستعابية لإدارات المرور التي ستتولى عملية الترخيص، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد التكاتك 2.5 مليون توكتوك 10% منهم مرخص.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ترخيص التكاتك يفيد الدولة وصاحب المركبة حيث سيحصل على تأمين اجتماعي كمعاش عند التقاعد، وتأمين صحي.



