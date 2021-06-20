ذهبت لطلب مساعدة فـ"غرق طفليها داخل حمام السباحة".. ماذا حدث داخل كومباوند شهير بأكتوبر؟

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا داخل حمام سباحة بكومباوند دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر مفاده بغرق طفلين داخل حمام سباحة ملحق بكومباوند دريم لاند.



تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر توصلت إلى أن سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، تعاني من مرض السرطان اصطحبت أطفالها الثلاثة إلى الكومباوند للحصول على إعانة مالية من سيدة.



طلبت الأربعينية من السيدة السماح لأطفالها الثلاثة بنزول حمام السباحة.. "ممكن الولاد ينزلوا شوية في حمام السباحة" لتتركهم بالأسفل بينما جلست مع السيدة في شقتها.



وفوجئت الأم بنزول طفليها "9_ 7 سنوات" في غفلة منها ما أسفر عن مصرعهما غرقا لعدم إجادتهما السباحة.



وتم انتشال جثتي الطفلين، وتحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

