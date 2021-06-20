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أحمد أبو الغيط في حوار خاص مع أحمد موسى على صدى البلد.. بعد قليل

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الحوار الذي سيعرضه، بعد قليل، مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لدعم مصر والسودان في ملف سد النهضة، مضيفًا أنه هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الجامعة لملف السد الإثيوبي.

وأضاف "موسي" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد ظهر معه على الهواء في أوقاتٍ كثيرة متحدثًا عن الأوضاع المصرية وخاصة في سنة 2013، عندما كان داعمًا لثورة الشعب في 30 يونيو، حينها كان قد ترك العمل في وزارة الخارجية، وتفرغ لأموره الخاصة، لكنه لم يتخلى عن دفاعه عن مصر طيلة الوقت، مشيرًا إلى أن أبو الغيط، رجل دبلوماسي يدافع عن بلده في جميع المحافل الدولية.

وتابع أن أبو الغيط في وقت التحضير لنصر أكتوبر كان شاهدًا على الحرب والسلام أيضا، لذا هو رجل ذو ثقل كبير، ولديه دراية بملفات كثيرة، مشيرا إلى أنه ليس من الشخصيات التي تغير رأيها، وعندما يسأل عن رأيه يجيب بأمانة وموضوعية.

وأردف، أن الحوار سوف يتطرق إلى مناقشة الأوضاع في لبنان إلى جانب آخر المستجدات في ليبيا، وملف سد النهضة الإثيوبي، وغيرها من الأحداث الهامة.

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