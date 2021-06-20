عميد حقوق المنيا: الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية (فيديو)

علق الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، على واقعة قيام شاب بتدشين قناة على تليجرام لنشر صور الفتيات من الشارع دون علمهن، موضحًا أن قيام أحد المواطنين بتصوير الآخرين في الشوارع ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، وله أسباب كثيرة، يجب أن تتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على صيانة الحياة العامة، لافتًا إلى أنّ للإنسان الحق في صورته ولا ينبغى أن يستخدمها أي شخص آخر.





وأضاف "سند" خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذُاع على قناة صدى البلد، أن بعض المصطلحات الدارجة حاليًا لم تكن مُدرجة في القوانين قديمًا.



