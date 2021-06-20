أحمد موسى: توافر الغذاء هو الخطر القادم الذي سيواجه العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بملف الزراعة منذ توليه الحكم عام 2014.



وأوضح موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد توافر الغذاء هو الخطر القادم الذي سيواجه العالم أجمع، وفقا لتقرير للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن مصر توفر 85% من احتياجاتها من السكر، وفقا لتصريحات وزير الزراعة.



وتابع موسى: "أسعار اللحوم تشهد ارتفاعا مع اقتراب عيد الأضحى، ويجب توفير شوادر لإتاحة اللحوم بأسعار مناسبة"، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف من المواطنين على شراء المنتجات من سيارات القوات المسلحة.



ولفت موسى إلى أن أسعار القمح شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا.

