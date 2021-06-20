أراضي دبي: 4429 مبايعة عقارية بقيمة 11.11 مليار درهم مايو الماضي





بلغ عدد الصفقات العقارية في إمارة دبي خلال شهر مايو الماضي 4429 صفقة عقارية بقيمة اجمالية بلغت 11.11 مليار درهم هي القيمة الأعلى منذ أربع سنوات ليصل بذلك إجمالي الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي 20,989 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 47.19 مليار درهم.





وقد حقق السوق العقاري في إمارة دبي رقما قياسيا جديدا مرسخا بذلك جاذبية الإمارة ومرونتها في استقطاب الإستثمارات العقارية ومؤكدا أن دبي هي إحدى أفضل الوجهات العقارية العالمية وأكثرها قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف والمستجدات العالمية.





وأشارت بيانات النسخة الخامسة عشر من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي- الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" - إلى أن شهر مايو 2021 شهد تحقيق أعلى قيمة إجمالية للمبايعات العقارية منذ مارس 2017 بما يتجاوز 11.11 مليار درهم وبنمو بلغت نسبته 1.4 بالمائة مقارنة بشهر ابريل الماضي .





وبلغ عدد الصفقات العقارية في مايو 2021 4,429 صفقة ليصل بذلك إجمالي الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي 20,989 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 47.19 مليار درهم.





وأظهرت بيانات المؤشر - الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس- أن المؤشر الشهري العام في مايو الماضي سجل 1.071 نقطة بسعر 1,007,529 درهم ..في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.085 نقطة بسعر 904،476 درهم والمؤشر الشهري للفلل / التاون هاوس 0.993 نقطة بسعر 1،773،164 درهم.





وعند النظر إلى النتائج المحققة تبين أن النمو في عدد المبايعات العقارية على أساس سنوي وتحديدا مقارنة بمايو 2020 وصل إلى 215 بالمائة فيما بلغ النمو في قيمة المبايعات في ذات الفترة حوالي 357 بالمائة حيث شهدت المبيعات على الخارطة نموا بنسبة 74 بالمائة .. بينما شهدت مبيعات السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة طلبا كبيرا وبنسبة نمو بلغت 466 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2020.





واستحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على نسبة 62 بالمائة من إجمالي المبايعات خلال شهر مايو 2021 .. في حين شكلت المبيعات على الخارطة نسبة 38 بالمائة ..كما شكلت مبيعات الشقق ما نسبته 77 بالمائة من الإجمالي ومبيعات الفلل / تاون هاوس نسبة 23 بالمائة .





وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبيعات على الخارطة مع 1674 عقارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.58 مليار درهم .. فيما تم تداول 2755 عقارا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.53 مليار درهم.





واستحوذت "مدينة محمد بن راشد" على 10.1 بالمائة من إجمالي مبيعات الفلل / تاون هاوس في مايو 2021 تليها منطقة "دبي لاند" بنسبة 7.6 بالمائة تليها "دبي هيلز استيت" بنسبة 7.4 بالمائة ثم "المرابع العربية 3 " بنسبة 6.5 بالمائة و"تاون سكوير" بنسبة 6.4 بالمائة.





وفيما يتعلق بالشقق جاءت في صدارة المبيعات منطقة أبراج بحيرات جميرا" بنسبة بلغت 10.8 بالمائة تليها "مرسى دبي" بنسبة 9.2 بالمائة ثم "قرية جميرا الدائرية" بنسبة 8.6 بالمائة تليها "داون تاون دبي" بنسبة 7.4 بالمائة و"الخليج التجاري" بنسبة بلغت 5.7 بالمائة.





وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس في مايو 2021 في مناطق "دبي هيلز استيت" و"المرابع العربية" و"نخلة جميرا" و"داماك هيلز " و"مدينة محمد بن راشد".. بينما تركزت عمليات البحث عن الشقق في ذات الفترة في مناطق "مرسى دبي" و"داون تاون دبي" و"نخلة جميرا"و "الخليج التجاري" و"قرية جميرا الدائرية" .