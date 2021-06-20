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وزير الاتصالات: التحول الرقمي تم في 60 خدمة مختلفة ونستعد لإطلاق مجموعة جديدة

الأحد 20/يونيو/2021 - 10:04 م
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أمنية فوزي
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي تم في 60 خمة مختلفة، مضيفًا أنه جاري إطلاق مجموعة جديدة.

وأشار "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن خدمة تجديد الرخص أصبحت متاحة إلكترونيًا بالكامل.

وأكد أنه يمكن للمواطن الاستفادة من خدمات التحول الرقمي من خلال الاتصال بالخط الساخن 15999، في حالة عدم تمكن المواطن من التعامل مع الخدمات الإلكترونية.

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