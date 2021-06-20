Advertisements

جريزمان: كريستيانو رونالدو مصدر للإلهام

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم أنطوان غريزمان، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو "مصدر إلهام للجميع".

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البرتغالي في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، في مباراة ستكون مكررة لنهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2016، والتي شهدت فوز المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في الوقت الإضافي رغم أن رونالدو لم يكمل المباراة بسبب الإصابة.

ولعب المنتخبان يوم السبت، ولكنهما فشلا في تحقيق النتائج التي يريدونها، وتمكن المنتخب الفرنسي من التعادل 1-1 مع المنتخب المجري في بودابست، بينما خسر المنتخب البرتغالي أمام المنتخب الألماني 2-4.

واستطاع رونالدو أن يضع المنتخب البرتغالي في المقدمة في ميونخ، رافعاً رصيد أهدافه في البطولة إلى ثلاثة أهداف من مباراتين، بينما سجل حالياً 107 أهداف دولية، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي.

وسجل رونالدو حتى الآن 19 هدفاً في بطولات كأس العالم واليورو، ولم يسجل أي لاعب أوروبي آخر أهدافاً أكثر في البطولتين، علماً بأن ميروسلاف كلوزه لاعب المنتخب الألماني السابق سجل نفس عدد الأهداف.

وتركت مباريات الأمس المجموعة السادسة متوازنة، حيث يحتاج المنتخب الفرنسي للتغلب على نظيره البرتغال لضمان صدارة الترتيب، بينما الخسارة قد تجعله يتراجع للمركز الثالث.

وبغض النظر عما سيحدث يوم الأربعاء، أشاد غريزمان برونالدو، وكذلك زميله بفريق برشلونة ليونيل ميسي، ووصفهما بالقوة الملهمة.

وقال غريزمان في مؤتمر صحافي: "إنه مصدر إلهام للجميع".

وأضاف: "ما يفعله في عمر 36 عاماً يعد استثنائياً، هو وميسي، لن يتواجد أي لاعب مثلهما، نحن محظوظون لمقابلتهما في الملعب".

وأضاف: "هو لاعب مكتمل، مثال لكل اللاعبين الشباب والكبار، يمكنه أن يكون بمثابة القدوة للعديد من الشباب الصغير".

أخبار تهمك

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

منذ نصف ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أرسنال يزاحم برشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يُفجر مفاجآت عن صفقات برشلونة الجديدة.. وبقاء ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يومين

برشلونة يقرر بيع خليفة كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

07:00 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة