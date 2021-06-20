هزة أرضية بقوة 6,3 قبالة نيوزيلندا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة أن هزة أرضية بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر سجلت في منطقة جزر كردماك في نيوزيلندا اليوم الأحد.

وأشارت الهيئة إلى أن الهزة وقعت في الساعة 17:05 (بالتوقيت العالمي المنسق) وأن مركزها كان على عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة 937 كيلومترا جنوب غربي مقاطعة نورثلاند شمال نيوزيلندا، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.