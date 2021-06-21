يبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في أول أيام الصيف

مع انتهاء فصل الربيع، الذي استمر على مدى 3 أشهر، بدأت يوم 21 مارس الماضي، وانتهت أمس الأحد، يبدأ فصل الصيف جغرافيا، اعتبارا من اليوم الإثنين، 21 يونيو 2021، ويستمر لمدة 3 شهور مقبلة، حتى يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.





وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية، التى تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.





وأوضحت الهيئة أنه أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.





ووجهت الهيئة نصائح عدة للمواطنين، خلال فصل الصيف، وقالت إنه يجب على المواطنين، خلال فصل الصيف، عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، كما يجب ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس، مع عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، كما ينبغي ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة القطنية، وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية الصادة من الهيئة.





كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، خلال الأيام الأولى من فصل الصيف.





فبشكل عام، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.





أما بخصوص طقس اليوم الإثنين، أول أيام فصل الصيف، فيسود حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





وتكون حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، حتى يوم السبت 26 يونيو 2021، على النحو التالي:





يوم الإثنين 21 يونيو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





يوم الأربعاء 23 يونيو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





يوم الخميس 24 يونيو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





يوم الجمعة 25 يونيو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية، على فترات متقطعة.





يوم السبت 26 يونيو 2021: