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جدول مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لخوض منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وكانت قرعة أولمبياد طوكيو، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في مجموعة الموت، بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو باليابان، يوم 22 يوليو المقبل حتى يوم 8 أغسطس المقبل، على أن يتأهل متصدر المجموعة والوصيف لدور الثمانية.

وكان الفراعنة الصغار تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، عقب تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت بالقاهرة.

ونرصد مواعيد مباريات المنتخب الوطني الأولمبي بالاوليمبياد بالتقرير الآتي:-

مصر × إسبانيا يوم 22 يوليو.. التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر × الأرجنتين يوم 25 يوليو.. التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر × أستراليا يوم 28 يوليو.. الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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