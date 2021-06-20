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الزمالك ينهي أزمة إمام عاشور

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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توصلت الشئون القانونية بنادي الزمالك إلى تسوية للتصالح بين إمام عاشور لاعب وسط الفريق مع نادي غزل المحلة.

وكان نادي غزل المحلة قد حصل على حكم غيابي ضد إمام عاشور للحصول على ٥٠٠ ألف جنيه من اللاعب ضمن صفقة انتقاله من المحلة إلى الزمالك.

ووفقا للتصالح سدد نادي الزمالك المبلغ لغزل المحلة على أن يخصم المبلغ من مستحقات اللاعب وهو ما أقر به اللاعب رسميا وفقا لتعليمات  الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

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