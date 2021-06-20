موجز البرلمان| مطالبات برلمانية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



مطالبة برلمانية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة



طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والصحة بشأن خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية فى تأمين الأحداث الكبيرة والفعاليات فى ظل وجود كورونا، حيث أثبتت الحكومة أنها جديرة بتنظيم هذه المؤتمرات والمناسبات ما جعلها تنال الثقة لتنظيم الأحداث الثقافية والرياضية بمشاركة وفود محلية وأجنبية من جميع أنحاء العالم.



وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك مسئولية مشتركة ما بين أولياء الأمور والطلاب والوزارة، تتمثل فى التزام الطلاب بالتعليمات التى أعلنتها الحكومة بشأن إجراء الامتحانات، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن يكون كل طالب حريص على نفسه وعلى اسرته، وبالتالي لابد أن تكون هناك رقابة داخلية.



وناشد النائب، أولياء الأمور عدم التزاحم أمام مقار اللجان، موكدا أن الثانوية العامة لها سمات خاصة لدى المواطنين ولكن يجب ألا يتناسى البعض أننا مازلنا فى أزمة العالم كله يعاني من جائحة كورونا وأن يكون الجميع حريص على نفسه وعلى غيره، وأن يكون هناك التزام كبير من الجميع بارتداء الكمامة وعدم التكدس أمام مقار اللجان، وتعقيم الأيدى باستمرار.



وأكد عبدالله، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بشأن الامتحانات كفيلة بعدم انتشار الفيروس شريطة الالتزام بتطبيقها على الأرض وعدم التهاون فيها، وأن يكون الجميع حريص على نفسه وعلى غيره وإعلاء المصلحة العامة.



منعًا للفتن.. برلماني يطالب الأوقاف بمنع غير المتخصصين في الخطاب الديني



طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء؛ احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.



وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه في الأونة الأخيرة أنتشرت ظاهرة ظهور الخطابا الغير مؤهلين على المنابر، مما يترتب عليه الكثير من الأثار السلبية ونشر الفتن بين المواطنين نظرًا لتداول المعلومات المغلوطة، مطالبًا وزير الأوقاف بأقصي درجات التعاون والحيطة بين جميع المعنيين لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقول المجتمع عبر تسلل بعض عناصرها إلى وسائل الإعلام، بصفة عامة وإلى بعض برامج الخطاب الديني خاصة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة لكل من يسمح بصعود شخصًا غيره إلى المنبر، فضلا عن ضرورة نقل كل من يفرض في خطبة الجمعة، ويأتي ذلك في إطار ضبط الخطاب الديني ومنع الأفكار المتطرفه.



وفد من "تنسيقية شباب الأحزاب" يزور المنيا للاطلاع على إنجازات المحافظة



زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، محافظة المنيا للاطلاع علي المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها المحافظة، ومتابعة مشروع حياة كريمة الذي يستهدف خمسة مراكز في المحافظة.



حيث ضم وفد التنسيقية كلا من النائبة رشا كليب والنائب محمود بدر، والنائب أحمد ناجي أعضاء مجلس النواب كما ضم النائب أحمد فوزي والنائبة هيام فاروق عضوي مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كلا من إيمان طلعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وأحمد فتحي عضو لجنة التنظيم وأحمد مسعد وسارة أشرف وحسام عفت.



وقام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعرض ما تم إنجازه من مشروعات خلال الأعوام الماضية مثل مشروعات الصرف الصحي ومحطات المياه والإسكان الاجتماعي، وأخر ما وصلت إليه العمليات الإنشائية في مدينة المنيا الجديدة، واصطحب المحافظ وفد التنسيقية في زيارة للكورنيش الجديد بعد تطويره.





"عربية النواب": جهود الرئيس الخارجية لا تتوقف ونجحت في استعادة ريادة مصر



قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي وعلى مدى السنوات السبع الماضية يبذل جهودًا مضاعفة لاستعادة الريادة المصرية عربيًا واقليميًا، وتأكيد ثقل مصر على المستوى العالمي.



وأضاف "المغازي" في تصريحات له، اليوم، أن الرئيس السيسي، وبعد سنوات من تجمد العلاقات المصرية الأفريقية بعد أحداث 2011، نجح في بناء الجسور مع الدول الأفريقية جميعها وقام بالعديد من الزيارات للدول الأفريقية ودول لم يزورها رئيس مصري من قبل مثل "جيبوتي".



وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى أنه مثلما تحرك الرئيس السيسي على المستوى الأفريقي، فقد نجح في التحرك على المستوى العربي، وأكد حضور مصر عربيًا في مختلف الملفات مثل الوجود المصري في لبنان وفي ليبيا ومع الأردن والعراق ونسج علاقات قوية للغاية مع السودان وكافة دول الخليج العربي.



ولفت "المغازي" إلى أن العديد من الأحداث التي هزت العالم قادها الرئيس السيسي بنفسه، مثل مشهد نقل المومياوات إلى المتحف المصري الكبير والذي تابعه العالم أجمع وكان مشهدا مهيبًا هز المشاعر العالمية ناحية الحضارة المصرية العظيمة، مؤكدًا أن قوة القيادة السياسية المصرية تتبدى في إخلاصها الشديد للوطن، ويتأكد من خلال حرص الرئيس السيسي على إحداث تنمية داخلية ونفوذ خارجي.

