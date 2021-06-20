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أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

الأحد 20/يونيو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مصطلح الاغتصاب الزوجي أمر خاطئ، والاغتصاب كلمة منفرة ومستفزة وتحمل العدوانية، وهذا ما لا نرضاه للأسرة المصرية من قريب أو بعيد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن إكراه الزوجة على المعاشرة، وإجبارها على ذلك مرفوض دينيا، لأن المعاشرة الجنسية والحميمية لابد أن تتم بكامل الرضا والتواصل الوجداني، أما أن يأتي نطع ويفترش امرأة بداعي أنها يجب أن تلبي رغبته بناء على أحاديث ضعيفة لأنه زوجته فهذا محرم دينيا.

وتابع: "يجب أن يكون هناك رضا وإقناع تام ومن هنا تتم العلاقة، فلقد قال تعالي (ولقد كرمنا بني آدم)، وإجبار الزوجة على العلاقة يتنافى مع آداب الإسلام، ومحظور في الشريعة الإسلامية".

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بوابة الفجر الفجر الشريعة الاسلامية احمد كريمة

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