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حاول الهرب من شقيقه.. انتحار شاب من الطابق الرابع بإمبابة
الأحد 20/يونيو/2021 - 09:11 م
إيمان عبد العاطي
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حاول شاب الانتحار قفزا من الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة.
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من شرطة النجدة بسقوط شاب من علو ونقله إلى المستشفى.
تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن شابا يدعى عبد الرحمن حسن، 23 سنة، مقيم أرض المطار، قفز من شرفة منزله بالطابق الرابع، بعدما أغلق شقيقه باب الشقة عليه لمنعه من الخروج بسبب إدمانه للمخدرات.
وجرى نقل الشاب إلى مستشفى التحرير العام، وكشف التقرير الطبي إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالأنف.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة.
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